В частности, СБУ опубликовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы. Собственно, Хейло подозревается в ее организации.

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О чем говорили фигуранты дела

В опубликованных СБУ записях разговоров фигуранты обсуждают свою коррупционную схему.

"Надо брать и не париться", – говорит один из сообщников экс-заместителя министра о взятке.

В СБУ рассказали, что в обмен на взятку в 500 тысяч долларов экс-заместитель министра энергетики пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровском,

– добавили в Службе безопасности.

Задержанию Хейла способствовал министр энергетики Украины. Четыре фигуранта дела уже задержаны. Сейчас всем им избраны меры пресечения. В частности, Хейла отправили под стражу с правом внесения залога в 25 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается.

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