Управление, которое возглавляет Зеленский, направлено на противодействие угрозам управлению государством, в частности, на борьбу с коррупцией. Расследование журналистов "Следствие.Инфо" в отношении чиновника появилось в конце июня 2024 года.

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Зеленский уверяет, что его семья занимается перепродажей

После журналистского расследования чиновник уверял, что он и его семья занимаются перепродажей автомобилей и домов. Расследователи действительно нашли примерно 20 объявлений с номерами чиновника.

Впрочем, 12 августа на запрос "Следствия.Инфо" НАПК сообщило, что таки заинтересовалось этой ситуацией.

С целью установления соответствия уровня жизни сотрудника Службы безопасности Украины Зеленского Алексея имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам Национальное агентство в соответствии со статьей 51-4 Закона Украины "О предотвращении коррупции" начало мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования,

– сообщили в НАПК.

К слову, в комментарии 24 Каналу СБУ сообщила, что финансово-хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников Алексея Зеленского осуществляется официально.

В СБУ отметили, что автомобили полковника были приобретены за средства от сдачи в аренду в 2022 и 2023 годах и последующей продажи в 2023 году его собственного недвижимого имущества, а машины членов его семьи – за счет многолетней предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, которую они осуществляют на постоянной основе, продажи других транспортных средств и объектов недвижимости.

Один из домов, о котором говорится в расследовании, был приобретен членами семьи чиновника с целью дальнейшей перепродажи и получения дохода: в 2021 году купили земельный участок, а тогда несколько лет там продолжалось строительство за официально задекларированные средства.