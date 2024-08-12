Впервые с таким заявлением Николай Лагун обратился в суд в августе 2023 года. В заявлении говорилось о том, что Лагун признает, что задолжал почти 7 миллиардов гривен.

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Как Лагун будет пытаться списать долги перед государственной

По словам Николая Лагуна, тяжелое материальное положение не позволяет рассчитаться с долгами. Поэтому, должник просил простить ему долг в 6 миллиардов гривен. За остальное предлагал расплатиться коллекцией из 240 часов, что сейчас находится под арестом, земельными участками и за счет части зарплаты, которую он получает в Австрии. Ведь несмотря на ряд уголовных дел в отношении Лагуна, которые находятся в судах города Киева, подозреваемый в совершении тяжких уголовных преступлений, сумел в мае-июне 2022 года выехать из Украины. В одном из уголовных дел Шевченковский суд города Киева объявил Лагуна в розыск почти год назад.

В декабре 2023 года Хозяйственный суд города Киева уже отказал Николаю Лагуну в открытии дела о банкротстве по собственной инициативе. Впрочем, Северный апелляционный хозяйственный суд вынес противоположное решение и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Кассационные жалобы НБУ и Укрэксимбанка на решение Северного апелляционного суда, не были удовлетворены Верховным судом. Аргументы представителей государственных банков о сокрытии Николая Лагуна от правосудия и сокрытии имущества не были приняты во внимание.

Очередное слушание дела о признании Николая Лагуна неплатежеспособным будет происходить на фоне решения Хозяйственного суда по делу по иску Фонда гарантирования вкладов к Николаю Лагуну и его сообщникам – ряда бывших подчиненных топ-менеджеров банка "Дельта".

По данным одного из украинских изданий, 31 июля Хозяйственный суд Киева отказал ФГФВО в удовлетворении иска на 23 миллиарда грн. Это убытки, которые были нанесены действиями Лагуна и его приспешников в кредитном комитете и правлении банка, соглашавшихся выдавать фактически необеспеченные кредиты оффшорным компаниям, связанным с Лагуном.

Кроме самого Лагуна, который был председателем Наблюдательного совета, к ответчикам по этому делу относятся члены НС Валентин Засуха, Ярослав Порохняк, Антонина Лагун, председатель совета директоров Елена Попова, ее заместители в кредитном комитете Виталий Масюра, Марцин Фиглус, экс-директора департамента правового обеспечения Денис Тарасюк.

По данным Фонда гарантирования и согласно выводам аудиторской компании EY, выдавая такие кредиты и подписывая такие договоры поручительства, банк нарушил не только действующее законодательство, но и даже внутренние правила, не определив должным образом реальное финансовое состояние заемщиков,

– говорится в материале.

Когда Нацбанк вывел "Дельту" с рынка, Фонд гарантирования попытался продать так называемые “залоги”. Ведь, чтобы выдать кредиты, Лагун привлек с рынка депозиты и – конечно же – не вернул, средства вкладчикам пришлось возвращать ФГВФЛ за счет госбюджета, то есть налогоплательщиков. Поэтому Фонд должен был хоть что-то получить в качестве компенсации. С 23 миллиарда гривен "воздушных" залогов удалось выручить едва 0,1% – около 21 мільйона гривен.

Впрочем, отмечает издание, в Украине до сих пор остается ряд активов Лагуна, которые можно было бы взыскать в счет погашения долга.

"Общеизвестно, что в Украине до сих пор работают компании, записанные на его сестру Антонину, юристку Анну Гуцалюк, экс-директора департамента правового обеспечения Дениса Тарасюка. Это преимущественно агрофирмы и компании по сдаче недвижимости в аренду. Например, Гуцалюк и Тарасюк вместе основали действующую ныне ООО "Агро Грин Менеджмент" (ее бенефициаром является британская PE Investments Limited). В таком же тандеме Тарасюк с Гуцалюк основали ООО "Бирайт Адвокаси" – адвокатскую компанию, чьи юристы представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине", – говорится в статье.

На Гуцалюк записано и ряд других аграрных компаний – ООО "Олл Грин" и ООО "Агриен" – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Ридс". Другой аграрный опыт Гуцалюк имеет с ООО "Феррара-Агро" и "Феррара Групп" – это компании отца ее ребенка Александра Романовского. Вполне возможно, что аграрные активы – это по факту бизнес Лагуна, который переоформлен на Гуцалюк.

Ранее Фонд уже подавал в суд иск о возмещении убытков. Однако впервые Хозяйственный суд иск оставил без рассмотрения. Северный апелляционный хозяйственный суд согласился, что на первой инстанции судья недоработал и постановил таки рассматривать дело. Постановлением Верховного Суда от 18.08.2023 по делу №910/21280/21 постановление Северного апелляционного хозяйственного суда оставлено без изменений; кассационные жалобы без удовлетворения.

Как сказано в решении Хозяйственного суда от 31 июля 2024 года, ФГВФЛ, мол, не предоставил достаточно доказательств и расчет убытков на 23 миллиарда гривен., кредитные договоры оффшорам были обеспечены, поэтому это проблема Фонда, что он не смог продать залоги "подороже".

Сам факт вынесения такого решения по надуманным основаниям, предварительное попустительство со стороны судьи затягиванию рассмотрения со стороны адвокатов ответчиков, а также неторопливость в рассмотрении других дел о злоупотреблениях Николая Лагуна и его окружения в "Дельта банке" (почему, например, до сих пор ничего не известно о запросе об экстрадиции из Вены?) наводит на печальные мысли о договоренностях, которые экс-банкир мог достичь,

– говорится в материале.

От решения Хозяйственного суда Киева по делу о неплатежеспособности Лагуна зависит возможность экс-банкира выйти сухим из воды и, избавившись от долговых обязательств, продолжить безбедную жизнь в Австрии.