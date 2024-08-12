Управління, яке очолює Зеленський, спрямоване на протидію загрозам управлінню державою, зокрема, на боротьбу з корупцією. Розслідування журналістів "Слідство.Інфо" щодо посадовця з'явилося наприкінці червня 2024 року.

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Зеленський запевняє, що його сім'я займається перепродажем

Після журналістського розслідування посадовець запевняв, що він та його сім'я займаються перепродажем автомобілів і будинків. Розслідувачі дійсно знайшли приблизно 20 оголошень з номерами посадовця.

Втім, 12 серпня на запит "Слідства.Інфо" НАЗК повідомило, що таки зацікавилося цією ситуацією.

З метою встановлення відповідності рівня життя співробітника Служби безпеки України Зеленського Олексія наявним у нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходам Національне агентство відповідно до статті 51-4 Закону України "Про запобігання корупції" розпочало моніторинг способу життя зазначеного суб’єкта декларування,

– повідомили у НАЗК.

До слова, у коментарі 24 Каналу СБУ повідомила, що фінансово-господарська та підприємницька діяльність родичів Олексія Зеленського здійснюється офіційно.

У СБУ зазначили, що автомобілі полковника були придбані за кошти від здачі в оренду у 2022 і 2023 роках та подальшого продажу у 2023 році його власного нерухомого майна, а автівки членів його родини – за рахунок багаторічної підприємницької та фінансово-господарської діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі, продажу інших транспортних засобів та об’єктів нерухомості.

Один із будинків, про який йдеться у розслідуванні, був придбаний членами родини посадовця із метою подальшого перепродажу і отримання доходу: у 2021 році купили земельну ділянку, а тоді декілька років там тривало будівництво за офіційно задекларовані кошти.