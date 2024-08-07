Отмечается, что такое решение суд увалил из-за истечения сроков давности. Под стражей Волков находился с момента задержания в июле 2017 года.

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Что известно о деле

Александру Волкову инкриминировали организацию похищения и убийства Юрия Вербицкого и похищение Игоря Луценко 21 января 2014 года. В 2021 году суд признал Волкова виновным в организации похищения и пыток Юрия Вербицкого и Игоря Луценко по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия. И приговорил наказание в виде 9 лет лишения свободы,

– указывает Адвокатская совещательная группа.

Этот приговор обжаловали все стороны процесса – и защита, и обвинение. В среду, 7 августа, коллегия судей Киевского апелляционного суда (Тютюн, Мосьондз, Новов) освободила из-под стражи Волкова и оставила апелляционные жалобы защитников, прокурора, представителя потерпевшего без удовлетворения.

Также судьи изменили обвинительный приговор первой инстанции и освободили от отбывания наказаний по всем статьям в связи с истечением срока давности для привлечения к ответственности, а также отказали в удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего Вербицкого.