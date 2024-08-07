В конце июля 2024 года Подберезцовский сельский совет провел тендер на капитальный ремонт учебного заведения с обустройством укрытия. Работы выполнит львовская фирма "КББ-Строй", которая, по данным YouControl, принадлежит адвокату Наталье Турчин и предпринимателю Степану Беляку, который занимается сантехническими работами.

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Что известно об обустройстве укрытия

На сайте Prozorro говорится о том, что тендер касался капитального ремонта с применением энергосберегающих технологий и обустройством противорадиационного укрытия в здании Подберезцовского лицея.

В тендере победила фирма "КББ-Строй", которая выполнит работы за 34 миллиона 310 тысяч 190 гривен. Укрытие обустроят в подвале школы. Туда закупят и установят специфическое оборудование и мебель.

В проекте договора говорится, что подрядчик должен выполнить ремонт до 31 мая 2025 года. В частности, за это время в лицее должны обустроить укрытие с:

лифтом,

местом для обучения детей,

20 двухъярусными кроватями,

двумя большими полноценными кухнями с плитой, микроволновкой,

санузлами с гигиеническим душем,

компьютерной сетью,

видеонаблюдением и даже зеркалами.

Также в укрытии будет новая система водоснабжения и водоотведения, электрическая проводка, новое отопление, пожарная сигнализация и сигнализацию загазованности. Кроме того, там будет санузел для маломобильных людей.

В помещении самого лицея поменяют окна и двери, подвесной потолок, сделают кабинет физики, медицинский кабинет. Более того, там даже будет пеленальный столик, мультимедийные доски, проектор, ноутбук, акустическая система и шторы.

Обратите внимание! Подберезцы расположены ориентировочно в 17 километрах от Львова. В лицее учится примерно 180 учеников с 1 по 11 класс. В самом селе живут около 1200 человек.