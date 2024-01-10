Мужчина является разработчиком и производителем деревоперерабатывающего оборудования и имеет патенты на свои изделия, хотя и не получил высшего образования. Свою конструкцию из стали предлагает устанавливать в квартирах, офисных зданиях и других помещениях.

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Киевлянин изобрел "Капсулу жизни"

Разработчик рассказал, что это сборная конструкция по типу "конструктор", которая легко монтируется в любом доступном по площади помещении.

Длина такого укрытия – 2,1 метра, высота – 2,1 метра, а ширина – 1,1 метра. Общий вес конструкции составляет 750 килограммов, а самая тяжелая деталь капсулы – 45 килограммов.

Известно также, что капсула не пропускает мобильную связь. Однако она имеет аварийные люки с трех сторон, которыми можно воспользоваться, если дверь окажется заблокированной.

В то же время, Сергей Захарин уверяет, что "Капсула жизни" может выдержать 99% обломков и мелких осколков в результате падения или разрыва тех, или иных боеприпасов. Однако также известно, что на прямое попадание такое укрытие не рассчитано.

Чтобы проверить уровень защитных характеристик конструкции, мужчина уже провел два испытания. В ходе этого разработчик находился внутри "капсулы".

В первом испытании на стальное укрытие с высоты 9,3 метра сбросили бетонную плиту весом 1,1 тонны. По словам изобретателя, "Капсула жизни" с легкостью выдержала падение бетонной плиты.

При втором испытании на конструкцию ставили габаритный груз. Сергей Захарин уверяет, что его капсула выдержала на себе вес 43 тонны. Однако он подчеркнул, что "это еще не предел".

По его словам, для второго испытания не производили новое укрытие, а использовали первый экземпляр, на который ранее сбрасывали бетонную плиту.

У мужчины уже есть первый заказчик

Сергей Захарин изготовил и установил одну капсулу для семьи, которая живет в частном доме близ Боярки.

Заказчик для выполнения этого решения использовал магнезитовую плиту, которая благодаря своим физико-механическим свойствам и эксплуатационным качествам является лучшей альтернативой большинству популярных строительно-отделочных материалов. Как видим, ребра жесткости полностью закрыты и делают невозможным травмирование человека в случае внешнего воздействия на капсулу,

– рассказал Сергей.

Сергей Захарин отметил, что укрытие является сугубо металлической конструкцией, а заказчик уже по своему усмотрению обустраивает ее изнутри. Разработчик рекомендует обшить внутри минеральной ватой и негорючим гипсокартоном, который при падении капсулы смягчит удары для людей.

По замыслу изобретателя, конструкция может служить как тайник при землетрясении и как сейфовая комната, если нужно будет длительное время уехать из дома.

Какова стоимость такого укрытия

Сергей заявил, что себестоимость "Капсулы жизни" составляет 53 тысяч гривен, а почти все расходы связаны со стоимостью материала.

Разработчик продает такое укрытие за 70 тысяч гривен. С полученных средств он платит налог в 5%.

Впрочем, изобретатель работает над тем, чтобы уменьшить себестоимость "Капсулы жизни".

Что известно о деятельности Сергея Захарина