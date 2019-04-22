Народного депутата от партии БПП Александра Грановского могут вызвать на допрос в связи с делом о Tinder-скандале.

Об этом говорится в ходатайстве адвоката Андрея Смирнова. Он является защитником одного из подозреваемых по делу – Александра Барабошко.

Согласно данным ходатайства, Грановскому собирали информацию против Скоробача, так как он был его конкурентом по избирательному округу.

Владимир Скоробач – общественный деятель, политик, депутат Харьковского горсовета V и VI созывов, депутат и заместитель председателя Харьковского облсовета VII созыва. Скоробач собирается баллотироваться в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 169. По тому же округу собирался баллотироваться и Александр Грановский.

"Действительно, нашей юридической командой инициирован ряд необходимых на наш взгляд процессуальных действий с участием депутата Грановского. Изучив материалы уголовного дела, показания фигурантов и публичные заявления чиновников, мы пришли к достаточным выводам о возможном вмешательстве Грановского в ходе досудебного следствия и давления на прокуроров в этом уголовном деле", – подтвердил "Страна.ua" информацию адвокат Александра Барабошка Андрей Смирнов.

Кроме этого, сам Коваль и второй подозреваемый Сергей Дубас, работали или имели отношение к ООО "Андердог "СЭ АНЛОЕРС". В деле также объясняется, что компания занималась сопровождением бизнес-конфликтов: по обращению стороны конфликта собиралась информация, по возможности компрометирующая. За эти услуги выплачивалось вознаграждение.

"Деятельность компании тесно связывают со сферой интересов опять-таки народного депутата Украины VIII созыва Грановского Александра Михайловича", – говорится в ходатайстве.

На основе этого защита видит очевидные основания для вызова в качестве свидетеля народного депутата Украины Александра Грановского.

Кроме этого, считает адвокат, необходимо установить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о влиянии Грановского на орган предварительного расследования и прокуроров с целью сокрытия реальных обстоятельств уголовных правонарушений.

Напомним, ранее Александр Грановский летал на переговоры с олигархом Игорем Коломойским.