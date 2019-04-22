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      Александра Грановского могут вызвать на допрос

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      Александр Грановский
      Александр Грановский / file.liga.net

      Народного депутата от партии БПП Александра Грановского могут вызвать на допрос в связи с делом о Tinder-скандале.

      Об этом говорится в ходатайстве адвоката Андрея Смирнова. Он является защитником одного из подозреваемых по делу – Александра Барабошко.

      Согласно данным ходатайства, Грановскому собирали информацию против Скоробача, так как он был его конкурентом по избирательному округу.

      Владимир Скоробач – общественный деятель, политик, депутат Харьковского горсовета V и VI созывов, депутат и заместитель председателя Харьковского облсовета VII созыва. Скоробач собирается баллотироваться в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе № 169. По тому же округу собирался баллотироваться и Александр Грановский.

      "Действительно, нашей юридической командой инициирован ряд необходимых на наш взгляд процессуальных действий с участием депутата Грановского. Изучив материалы уголовного дела, показания фигурантов и публичные заявления чиновников, мы пришли к достаточным выводам о возможном вмешательстве Грановского в ходе досудебного следствия и давления на прокуроров в этом уголовном деле", – подтвердил "Страна.ua" информацию адвокат Александра Барабошка Андрей Смирнов.

      Кроме этого, сам Коваль и второй подозреваемый Сергей Дубас, работали или имели отношение к ООО "Андердог "СЭ АНЛОЕРС". В деле также объясняется, что компания занималась сопровождением бизнес-конфликтов: по обращению стороны конфликта собиралась информация, по возможности компрометирующая. За эти услуги выплачивалось вознаграждение.

      "Деятельность компании тесно связывают со сферой интересов опять-таки народного депутата Украины VIII созыва Грановского Александра Михайловича", – говорится в ходатайстве.

      На основе этого защита видит очевидные основания для вызова в качестве свидетеля народного депутата Украины Александра Грановского.

      Кроме этого, считает адвокат, необходимо установить обстоятельства, которые могут свидетельствовать о влиянии Грановского на орган предварительного расследования и прокуроров с целью сокрытия реальных обстоятельств уголовных правонарушений.

      Напомним, ранее Александр Грановский летал на переговоры с олигархом Игорем Коломойским.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Блок Петра Порошенко
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