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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Олександра Грановського можуть викликати на допит

      127 Читать новость на русском
      Олександр Грановський
      Олександр Грановський / file.liga.net

      Народного депутата від партії БПП Олександра Грановського можуть викликати на допит у зв'язку зі справою про Tinder-скандал.

      Про це йдеться в клопотанні адвоката Андрій Смирнова. Він є захисником одного з підозрюваних у справі Олександра Барабошко.

      Згідно з даними клопотання, Грановському збирали інформацію проти Скоробача, так як він був його конкурентом по виборчому округу.

      Володимир Скоробач громадський діяч, політик, депутат Харківської міськради V і VI скликань, депутат і заступник голови Харківської облради VII скликання. Скоробач збирається балотуватися в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 169. По тому ж округу збирався балотуватися і Олександр Грановський.

      "Дійсно, нашою юридичною командою ініційований ряд необхідних на наш погляд процесуальних дій за участю депутата Грановського. Вивчивши матеріали кримінальної справи, показання фігурантів і публічні заяви чиновників, ми прийшли до достатніх висновків про можливе втручання Грановського в хід досудового слідства і тиску на прокурорів у цій кримінальній справі", підтвердив "Страна.ua" інформацію адвокат Олександра Барабошка Андрій Смирнов.

      Крім цього, сам Коваль і другий підозрюваний Сергій Дубас, працювали або мали відношення до ТОВ "Андердог" ЗЕ АНЛОЄРС". У справі також пояснюється, що компанія займалася супроводом бізнес-конфліктів: за зверненням сторони конфлікту збиралася інформація, по можливості компрометуюча. За ці послуги виплачувалася винагорода.

      "Діяльність компанії тісно пов'язують зі сферою інтересів знову-таки народного депутата України VIII скликання Грановського Олександра Михайловича", йдеться в клопотанні.

      На основі цього захист бачить очевидні підстави для виклику в якості свідка народного депутата України Олександра Грановського.

      Крім цього, вважає адвокат, необхідно встановити обставини, які можуть свідчити про вплив Грановського на орган досудового розслідування і прокурорів з метою приховування реальних обставин кримінальних правопорушень.

      Нагадаємо, раніше Олександр Грановський літав на переговори з олігархом Ігорем Коломойським.

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      Теги: Новини політики Блок Петра Порошенка
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