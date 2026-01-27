Нардеп двух созывов захватил землю возле Днепра: ему вручили подозрение
- Бывшему депутату Александру Супруненко сообщили о подозрении в самовольном занятии земельных участков возле Днепра и незаконном строительстве.
- Супруненко огородил и присоединил к своему участку 0,3 гектара коммунальной земли и построил дом, нарушая законодательство о прибрежных защитных полосах.
Бывшему народному депутату Александру Супруненко сообщили о подозрении в самовольном занятии земельных участков возле Днепра. Мужчина незаконно построил на них дом.
О вручении подозрения рассказали в Киевской городской прокуратуре.
В чем подозревают бывшего нардепа Супруненко?
Следователи установили, что подозреваемый является владельцем земельного участка площадью 0,1 гектара на Воскресенских садах, что в Днепровском районе Киева. В то же время он решил увеличить площадь своих владений и самовольно занял прилегающие земельные участки, находящиеся в коммунальной собственности и расположенные в пределах прибрежной защитной полосы Днепра.
Без всяких разрешений подозреваемый присоединил к своему участку и оградил забором земли площадью 0,3 гектара, ограничив другим гражданам доступ к воде. В дальнейшем, не имея никаких разрешительных документов, бывший народный депутат незаконно построил там одноэтажный дом площадью 103 квадратных метра.
Бывший нардеп незаконно построил дом возле Днепра / Фото Прокуратуры Украины
Согласно источнику "Украинской правды", речь идет о Супруненко, который впервые был избран депутатом по спискам "Партии регионов", во второй раз как беспартийный самовыдвиженец по мажоритарному округу № 216, (входил в состав депутатской группы "Воля народа") также он был депутатом Киевского городского совета от мажоритарного округа № 8.
Прокуратура отмечает, что самовольно захваченные земельные участки расположены в пределах 100-метровой прибрежной защитной полосы большой реки, где любое строительство и установка ограждений запрещено законом. Сейчас мужчине сообщено о подозрении.
Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос о возвращении коммунальных земельных участков территориальной общине столицы.
