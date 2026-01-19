Врач и в дальнейшем продолжает работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
В чем обвиняют врача?
В декабре 2022 года в больницу доставили девочку с проблемами дыхания. Врач не провела нужное обследование, не установила правильный диагноз и не начала лечение. Также ребенка не перевели в реанимацию, хотя это было необходимо. Именно поэтому она не имела шансов выжить.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали осложнения из-за двусторонней пневмонии и сепсиса.
Обратите внимание! Действия врача квалифицировали по части 2 статьи 140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником, повлекшее смерть ребенка.
Врач и в дальнейшем продолжает работать, однако – уже в больнице в другом городе.
Что известно о других трагических случаях, связанных с детьми?
На Закарпатье расследуют смерть 12-летней девочки, которая умерла после визита к стоматологу 14 января. Правоохранители проводят обыски в клинике, открыто уголовное производство по статьям умышленное убийство и ненадлежащее исполнение обязанностей медиками.
19 декабря Железнодорожный районный суд Львова осудил анестезиолога Ирину Поду из-за смерти 5-летнего Велеса Пашника после удаления молочных зубов. Следствие установило, что врач не имела квалификации для работы с детьми, а во время операции была выбрана ошибочная тактика анестезии.
В Киеве 7-летний мальчик умер в стоматологии во время лечения под общей анестезией. Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении, а медучреждение потеряло лицензию после инцидента.