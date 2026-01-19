Лікарка й надалі продовжує працювати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську міську прокуратуру.
У чому звинувачують лікарку?
У грудні 2022 року до лікарні доставили дівчинку з проблемами дихання. Лікарка не провела потрібне обстеження, не встановила правильний діагноз тане почала лікування. Також дитину не перевели в реанімацію, хоча це було необхідно. Саме через це вона не мала шансів вижити.
Судово-медична експертиза показала, що причиною смерті стали ускладнення через двобічну пневмонію та сепсис.
Зверніть увагу! Дії лікарки кваліфікували за частиною 2 статті 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медпрацівником, що спричинило смерть дитини.
Лікарка й надалі продовжує працювати, проте – уже в лікарні в іншому місті.
Що відомо про інші трагічні випадки пов'язані з дітьми?
На Закарпатті розслідують смерть 12-річної дівчинки, яка померла після візиту до стоматолога 14 січня. Правоохоронці проводять обшуки в клініці, відкрито кримінальне провадження за статтями неумисне вбивство та неналежне виконання обов'язків медиками.
19 грудня Залізничний районний суд Львова засудив анестезіологиню Ірину Поду через смерть 5-річного Велеса Пашника після видалення молочних зубів. Слідство встановило, що лікарка не мала кваліфікації для роботи з дітьми, а під час операції була обрана помилкова тактика анестезії.
У Києві 7-річний хлопчик помер у стоматології під час лікування під загальною анестезією. Лікарці-анестезіологу повідомлено про підозру, а медзаклад втратив ліцензію після інциденту.