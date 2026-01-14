Відомо, що 5 січня дівчинка була на прийомі у дитячому відділенні стоматології Slyvochka мережі клінік "Естет". Там дитині ввели наркоз, після чого в неї майже одразу стався анафілактичний шок, передає 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET та журналіста Віталія Глаголу.

Дивіться також Масова загибель немовлят у Сибіру: у пологовому загадково вмерли з десяток новонароджених

Що відомо про смерть 12-річної дівчинки після візиту до стоматолога?

Карета швидкої допомоги забрала дівчинку прямо з приватної стоматологічної клініки. Її доставили до лікарні у критичному стані. 9 днів дитина перебувала в комі в реанімаційному відділенні. Лікарі боролися за її життя, але дива не сталося.

14 січня, перед обідом, 12-річна дівчинка померла.

Після смерті дитини до приватної клініки на вулиці Собранецькій приїхали правоохоронці. Наразі там проводяться обшуки. На місці працюють слідчі та ювенальні прокурори. За процесуального керівництва окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження. Подію попередньо кваліфікували одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – неумисне вбивство та неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків.

Смерть дівчинки після прийому у стоматолога / Фото поліція / прокуратура