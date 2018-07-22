Александру Усику могут присвоить звание Героя Украины

Премьер-министр Украины поздравил украинского боксера Александра Усика с исторической победой. И заявил, что предложит президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также: Усик дал первый комментарий после победы над Гассиевым

"Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины!", – написал Гройсман.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Единогласным решением судей победу одержал украинец.