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Александру Усику могут присвоить звание Героя Украины

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Александру Усику могут присвоить звание Героя Украины
Александру Усику могут присвоить звание Героя Украины / Пресс-служба WBSS

Премьер-министр Украины поздравил украинского боксера Александра Усика с исторической победой. И заявил, что предложит президенту Украины Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины!", – написал Гройсман.

Напомним, в ночь на 22 июля в столице России Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. Единогласным решением судей победу одержал украинец.

Теги: Новости политики Бокс Александр Усик Усик – Гассиев Владимир Гройсман
Источник: 24 Канал
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