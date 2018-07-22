Олександру Усику можуть присвоїти звання Героя України

Прем'єр-міністр України привітав українського боксера Олександра Усика з історичною перемогою. Та заявив, що запропонує президенту України Петру Порошенку присвоїти Усику звання Героя України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить – сильніше за українців у світі нікого немає Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України!", – написав Гройсман.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.