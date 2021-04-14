Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что метит в президенты. Он сказал, что это не является ни для кого секретом.

Но если это произойдет, то не в ближайшее время. Об этом он сообщил в эфире программы "Что это было".

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Арестович: я целюсь в президенты

Во время прямой трансляции на ютубе ведущий Сергей Лещенко зачитывал вопросы, которые задавали зрители во время эфира. Один из них спросил, что будет с действующим министром внутренним дел Арсеном Аваковым и к чему стремится сам Арестович.

Я целюсь в президенты, это не секрет – потом, через несколько политических тактов. А что будет с Аваковым – не знаю,

– сказал Арестович.

Лещенко спросил, возможна ли ситуация, что представитель ТКГ встретится на выборах вместе с министром МВД. На что Арестович ответил: "Возможно, но точно не завтра".

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