Спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що цілиться у президенти. Він сказав, що це не є ні для кого секретом.

Але якщо це станеться, то не найближчим часом. Про це він повідомив в ефірі програми "Що це було".

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Арестович: Я цілюсь у президенти

Під час прямої трансляції на ютубі ведучий Сергій Лещенко зачитував запитання, які ставили глядачі під час ефіру. Один із них запитав, що буде з чинним міністром внутрішнім справ Арсеном Аваковим і до чого прагне сам Арестович.

Я цілюсь в президенти, це не секрет – потім, через декілька політичних тактів. А що буде з Аваковим – не знаю,

– сказав Арестович.

Лещенко запитав, чи можлива ситуація, що представник ТКГ зустрінеться на виборах разом з міністром МВС. На що Арестович відповів: "Можливо, але точно не завтра".

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