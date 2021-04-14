Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і очільник Росії Володимир Путін поговорили телефоном. Для України – наслідки такої розмови позитивні.

Адже так глава США вплинув на безпеку не лише України, а й загалом Європи та світу. Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

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За його словами, Байден зробив дуже вдалий крок. Зокрема своїм телефонним дзвінком він виграв час для України.

Путін боїться, що зустріч з Байденом може не відбутись

Також цим вчинком президент США взяв Путіна під контроль. Адже людина, яка отримала бажану зустріч і можливість домовитись щодо певних питань, не робитиме наступні місяці необережні кроки. Вона боятиметься, що зустріч може скасуватись.

Тоді він буде не просто порушником світової безпеки, а порушником особистої угоди з Байденом,

– зазначив Арестович.

Він наголосив, що очільник Кремля не зможе порушити домовленості. "В Кремлі за останні роки всією своєю поведінкою довели, що, попри авантюру з Кримом, вони раціональні істоти", – сказав Арестович.

Що відомо про телефонну розмову Путіна і Байдена