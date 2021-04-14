Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава России Владимир Путин поговорили по телефону. Для Украины – последствия такого разговора положительные.

Ведь так глава США повлиял на безопасность не только Украины, но и в целом Европы и мира. Такое мнение в эфире программы "Что это было" выразил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

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По его словам, Байден сделал очень удачный шаг. В частности своим телефонным звонком он выиграл время для Украины.

Путин боится, что встреча с Байденом может не состояться

Также этим поступком президент США взял Путина под контроль. Ведь человек, получивший желаемую встречу и возможность договориться по определенным вопросам, не будет делать последующие месяцы неосторожные шаги. Он будет бояться, что встреча может быть отменена.

Тогда он будет не просто нарушителем мировой безопасности, а нарушителем личного соглашения с Байденом,

– отметил Арестович.

Он отметил, что глава Кремля не сможет нарушить договоренности. "В Кремле за последние годы всем своим поведением доказали, что, несмотря на авантюру с Крымом, они рациональные существа", – сказал Арестович.

Что известно о телефонном разговоре Путина и Байдена