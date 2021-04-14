Байден оттянул время для Украины, – Арестович о телефонном разговоре президентов США и России
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и глава России Владимир Путин поговорили по телефону. Для Украины – последствия такого разговора положительные.
Источник:24 канал
Ведь так глава США повлиял на безопасность не только Украины, но и в целом Европы и мира. Такое мнение в эфире программы "Что это было" выразил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.
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По его словам, Байден сделал очень удачный шаг. В частности своим телефонным звонком он выиграл время для Украины.
Путин боится, что встреча с Байденом может не состояться
Также этим поступком президент США взял Путина под контроль. Ведь человек, получивший желаемую встречу и возможность договориться по определенным вопросам, не будет делать последующие месяцы неосторожные шаги. Он будет бояться, что встреча может быть отменена.
Тогда он будет не просто нарушителем мировой безопасности, а нарушителем личного соглашения с Байденом,
– отметил Арестович.
Он отметил, что глава Кремля не сможет нарушить договоренности. "В Кремле за последние годы всем своим поведением доказали, что, несмотря на авантюру с Крымом, они рациональные существа", – сказал Арестович.
Что известно о телефонном разговоре Путина и Байдена
- Телефонный разговор глав государств состоялся 13 апреля 2021 года.
- Лидер США призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Киевом и заверил в поддержке Штатов в отношении Украины.
- Также Байден предложил лично встретиться с Путиным на нейтральной территории.
- По информации из СМИ, быть площадкой для встречи согласились 3 государства.
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