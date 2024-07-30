Алексей Цехош командовал мотопехотным отделением, ему было всего-навсего 28 лет. О жуткой потере сообщили в Луцком городском совете и близкие бойца.

Смотрите также Два года после теракта․ Воспоминания семей тех, кто пострадал в Еленовке

Что известно о погибшем Герое

Алексей Цехош с детства занимался народными танцами, паркуром и джиу-джитсу. Окончил Луцкий кооперативный профессиональный колледж Львовского торгово-экономического университета, в котором работали его родители.

Тяжелая и невыразимая потеря. Пусть добрый, светлое воспоминание об Алексее навсегда останется в сердцах родных и всех, кто его знал, любил. Разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами в этот скорбный час,

– написали в учебном заведении.

Алексей в начале полномасштабной войны мобилизовался на военную службу в состав Луцкого батальона территориальной обороны в 100 отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ. Он командовал мотопехотным отделением.

"Первый кофе на Донбассе мы пили с тобой. Ты говорил, что выпьем еще не раз, дома, после нашей Победы. Две недели назад имел встречу с Лешей. Уставший, но как всегда веселый и позитивный. Очень жаль, что мы теряем молодой цвет нации. Покойся с миром, друг. Царство небесное", – вспоминает его товарищ.

На поле боя украинский защитник был смелым, отчаянным воином и мудрым командиром. Вместе с побратимами прошел долгие месяцы боев на Бахмутском, Купянском, Лиманском и Покровском направлениях.

Однако, к сожалению, боец погиб 27 июля 2024 во время выполнения боевого задания при защите территориальной целостности и независимости Украины в районе населенного пункта Железное, что в Донецкой области.

Редакция 24 Канала также выражает глубокие соболезнования семье и близким Алексея Цехоша. Вечная память Герою, который ушел из жизни, но останется в сердцах земляков навсегда.