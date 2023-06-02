Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в фейсбуке.

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"Пару мыслей о "будет нокаут". Власть ожидаемо устроила политику на смертях украинцев: вместо увольнения ответственного за укрытие главы КМВА Попко Офис решил уволить неудобного мэра Кличко с главы КГГА. Во вчерашнем выпаде Президента против мэра Киева Кличко и его выражением о "будет нокаут" "четко видна попытка Офиса Президента использовать трагедию в Киеве, чтобы убрать политического соперника", –заявил Гончаренко.

Он отметил, что укрытие – это ответственность президентской вертикали власти.

"Что такое нокаут по-настоящему? Нокаут – это когда твой глава КМВА Попко отчитывается за неделю до трагедии, что все укрытия работают. А знаете, почему он отчитывается об укрытиях? Потому что укрытие – это ответственность городской военной администрации – вертикали Президента. Нокаут – это когда твой глава администрации убегает от людей, чтобы не избили за закрытое укрытие. А знаете, почему убегает? Потому что доступ к укрытию – это ответственность райгосадминистрации – вертикали Президента. Нокаут всей чиновничьей вертикали – когда твои подчиненные вместо СИЗО едут на телемарафон рассказывать, почему они не виноваты, и это все мэр", – подчеркнул нардеп.

Он подчеркнул, что увольнение Кличко будет ударом по всей демократии в стране.

Если появится указ Президента об увольнении Кличко, это будет действительно желанный нокаут Банковой. Но не Кличко. А демократии,

– резюмировал Гончаренко.

Как сообщалось, 1 июня во время ночных российских обстрелов Киева в Деснянском районе погибли и пострадали люди, которые не смогли попасть в укрытие, которое было закрыто во время воздушной тревоги.

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Мэр Киева Виталий Кличко 1 июня обратился к Кабинету министров об отстранении от должности главы Деснянской РГА Дмитрия Ратникова. По украинскому законодательству глав районных администраций Киева назначает и освобождает от должности Президент Украины по представлению Кабинета министров.

Президент Украины Владимир Зеленский в Молдове на вопрос журналистов о том, кто будет отвечать за трагедию, ответил: "Сказал бы так: может быть нокаут". В таком ответе СМИ и эксперты увидели намек на мэра Киева Виталия Кличко, всемирно известного боксера.