Кличко подчеркнул, что ответственность за несоблюдение норм безопасности несет лично он и службы, работающие в столице. Кроме этого киевский глава также добавил, что не будет терпеть "саботаж" по халатности в работе укрытий.

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Кличко инициировал несколько изменений относительно доступа киевлян к укрытиям

Глава Киева встретился с представителями департаментов КГГА, ГСЧС, правоохранительных органов, а также руководителями депутатских фракций Киевсовета, чтобы обсудить бесперебойный доступ жителей столицы в бомбоубежища. Кличко отметил, что оправдываться в ситуации, когда горожане не имеют доступа к укрытиям во время воздушной тревоги, не стоит.

Понятно, что ответственность – общая. Всех служб и моя, как мэра города,

– сказал он.

Мэр также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения на обустройство бомбоубежищ в столице было выделено 1,2 миллиарда гривен из городского бюджета. Он подчеркнул, что этими деньгами распоряжаются главы районов города.

"На сегодня выполнение и использование средств – крайне неудовлетворительное", – подчеркнул Кличко.

Несмотря на это, он отметил, что сам не может уволить глав районов, допустивших эту халатность, ведь их назначает правительство по представлению президента. Однако все же отметил, что не будет терпеть небрежное отношение глав районов к безопасности киевлян.

Районы столицы – это не отдельные княжества, где можно ходить в белых перчатках и пренебрегать исполнением своих обязанностей,

– добавил Кличко.