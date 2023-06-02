Кличко наголосив, що відповідальність за недотримання норм безпеки у Києва несе особисто він та служби, що працюють у столиці. Крім цього київський голова також додав, що не терпітиме "саботажу" щодо недбальства у роботі укриттів.

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Кличко ініціював кілька змін щодо доступу киян до укриттів

Очільник Києва зустрівся з представниками департаментів КМДА, ДСНС, правоохоронних органів, а також керівниками депутатських фракцій Київради, щоб обговорити безперебійний доступ жителів столиці до бомбосховищ. Кличко зазначив, що виправдовуватися у ситуації, коли містяни не мають доступів до укриттів під час повітряної тривоги, не варто.

Зрозуміло, що відповідальність – спільна. Всіх служб і моя, як мера міста,

– сказав він.

Мер також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення на облаштування бомбосховищ у столиці виділили 1,2 мільярда гривень з міського бюджету. Він підкреслив, що цими грошима розпоряджаються очільники районів міста.

"На сьогодні виконання і використання коштів – вкрай незадовільне", – наголосив Кличко.

Попри це він зауважив, що сам він не може звільнити голів районів, які допустили це недбальство, адже їх призначає уряд за поданням президента. Проте все ж зазначив, що не толеруватиме недбале ставлення голів районів до безпеки киян.

Райони столиці – це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків,

– додав Кличко.

Наостанок мер Києва розповів, що на цьому засіданні ухвалили рішення щодо цілодобового доступу містян до бомбосховищ. Крім цього, він проситиме парламент посилити відповідальність за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.