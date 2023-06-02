Контролюватимуть доступність до укриттів відповідальні служби. Окрім того, долучитися до інспектування укриттів можуть усі охочі.

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Укриття будуть відкриті цілодобово

Мер Києва наголосив, що всі охочі можуть перевіряти доступність укриттів. Якщо якесь зі сховищ буде закритим, то кияни можуть звернутися до Департаменту муніципальної безпеки. Окрім того, перевірятиме доступність укриттів і патрульна поліція.

Патрульна поліція, і ми за це вдячні, допоможе перевіряти доступність укриттів під час повітряної тривоги в комендантську годину,

– заявив Кличко.

Київрада на найближчому позачерговому засіданні, яке відбудеться 8 червня, планує звернутися до парламенту. Кличко наголосив, що влада Києва вимагатиме встановлення відповідальності за недопуск людей та неналежну роботу укриттів. У тому числі – й для приватних власників сховищ.

Разом з тим, Кличко закликав містян розумно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він наголосив, що росіяни зараз обстрілюють столицю балістичними ракетами. У таких випадках на ухвалення рішення є лічені хвилини, тому кияни повинні враховувати – чи встигнуть вони дійти до найближчого укриття.

Якщо сховище розташоване далеко від місця проживання, то мер Києва закликає краще дотримуватися правила двох стін.

"Якщо ви розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила двох стін у помешканні", – акцентував Кличко.

Після трагедії у Києві влада ухвалила низку рішень

У День захисту дітей у Києві сталася трагедія – дві жінки та 9-річна дівчинка загинули на ганку замкнутого укриття. Вони намагалися потрапити усередину, але їм ніхто не відімкнув дверей. Люди загинули від уламків ворожої ракети.

Після цього почалося розслідування й влада ухвалила кілька важливих рішень. Зокрема, директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук повідомив, що відтепер всі укриття у місті Києві будуть відкриті постійно. За його словами, раніше їх замикали, бо в сховищах провели ремонті роботи й побоювалися, що безхатьки влаштують там притулок.

Кабмін на засіданні також ухвалив рішення щодо перевірки всіх укриттів на території України. Денис Шмигаль наголосив, що сховища у будь-який час доби під час повітряної тривоги мають бути доступними для всіх людей.