Об этом он сообщил в Telegram.

Гончаренко назвал причину разногласий

Он отметил, что разделяет часть ценностей партии, в частности необходимость сильной украинской армии. В то же время, по его мнению, в Украине сейчас фактически нет открытой дискуссии о возможном прекращении войны.

"Европейская Солидарность" всегда была здоровой, цельной силой. Они стремились к сильной армии, и я тоже. Они пытались остановить войну, когда договаривались в Минске, и я поддерживал их. Потому что главная задача политика – это чтобы люди жили, а не умирали. Но наш разрыв назрел. И мы все это знаем,

– заявил Гончаренко.

Нардеп считает, что при наличии политической воли и правильного подхода Украина могла бы договориться о прекращении боевых действий. В то же время он подчеркнул сложную ситуацию в украинской экономике из-за проблем с экспортом через Черное море.

Наша экономика без моря умирает. Разводить руками и говорить "россияне не хотят" – этого недостаточно. Они и в 22-м году не хотели. Но ведь договорились и открыли тогда море! Так давайте требовать от власти большего,

– сказал народный депутат.

Напомним, 2 октября Гончаренко призвал пойти на поэтапные переговоры с Россией. В соцсетях он опубликовал свой "мирный план", основанный на том, что с россиянами можно договариваться.

По его словам, на фронте между Украиной и Россией наблюдается паритет. При этом наше государство проигрывает войну на истощение и теряет значительное количество людей. Поэтому депутат считает, что нужно, по крайней мере, пойти на поэтапные переговоры, где будут уступки с обеих сторон.

После заявлений о том, что Украина проигрывает войну и что необходимо договариваться с Россией, политик был внесен в базу данных сайта "Миротворец". Гончаренко обвиняют в деморализации украинского общества.