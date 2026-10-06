Причиной стали одиозные заявления и так называемый "мирный план" этого политика. Об этом сообщает сайт "Миротворец".

Что отмечается на сайте?

После заявлений о том, что Украина проигрывает войну и что необходимо договариваться с Россией, политика включили в базу сайта. Гончаренко обвиняют в деморализации украинского общества.

Осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению российской агрессии,

– написали на сайте о причинах включения депутата.



Скандальные заявления Гончаренко / Инфографика "Миротворца"

Что известно о скандальных заявлениях Гончаренко?

Напомним, что 2 октября Гончаренко призвал пойти на поэтапные переговоры с Россией. В соцсетях он опубликовал свой "мирный план", который основывался на том, что с россиянами можно договариваться. Почему он решил, что именно сейчас настал момент, когда страна-агрессор будет готова вести переговоры, он не уточнил.

Можно ли договориться с россиянами не наносить удары по школам? Можно. Можно ли с ними договориться не наносить удары по зерновозам? Можно. Можно ли договориться не наносить удары по церквям? Можно,

– написал Гончаренко.

По его словам, на фронте между Украиной и Россией наблюдается паритет. При этом наше государство проигрывает войну на истощение и теряет значительное количество людей. Поэтому депутат считает, что нужно по крайней мере пойти на поэтапные переговоры, где будут уступки с обеих сторон.

Политик допустил частичное ослабление санкций в обмен на прекращение дальнобойных ударов, разблокирование судоходства и т. п. После этого, по словам Гончаренко, можно было бы обсуждать более серьезные вопросы. После этих публикаций депутата исключили из фракции "Европейская солидарность".