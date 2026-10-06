Причиною стали одіозні заяви та так званий "мирний план" політика. Про це повідомляє сайт "Миротворець".

Що зазначають на сайті?

Після заяв про те, що Україна програє війну і що необхідно домовлятися з Росією, політика включили до бази сайту. Гончаренка звинувачують у деморалізації українського суспільства.

Усвідомлені системні навмисні дії, спрямовані на деморалізацію суспільства, придушення його волі до опору російській агресії,

– написали на сайті про причини включення депутата.



Скандальні заяви Гончаренка / Інфографіка "Миротворця"

Що відомо про скандальні заяви Гончаренка?

Нагадаємо, що 2 жовтня Гончаренко закликав піти на поетапні переговори з Росією. У соцмережах він опублікував власний "мирний план", який спирався на те, що з росіянами можна домовлятися. Чому він вирішив, що саме зараз настав момент, коли країна-агресорка буде готова проводити перемовини, він не уточнив.

Чи можна домовитись з росіянами не бити по школах? Можна. Чи можна з ними домовитись не бити по зерновозах? Можна. Чи можна домовитись не бити по церквах? Можна,

– написав Гончаренко.

За його словами, на фронті між Україною та Росією паритет. При цьому наша держава програє війну на виснаження та втрачає значну кількість людей. Тому депутат вважає, що потрібно принаймні піти на поетапні переговори, де будуть поступки з обох сторін.

Політик допустив часткове послаблення санкцій в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування судноплавства тощо. Після цього, за словами Гончаренка, можна було б обговорювати більш серйозні питання. Після цих публікацій депутата виключили з фракції "Європейська солідарність".