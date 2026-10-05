Подробиці щодо виключення Гончаренка розповіли на сторінці "Європейської солідарності".

Чому Гончаренка виключають зі складу партії?

В офіційній заяві "Європейської солідарності" йдеться про те, що "публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією партії та її ідеологічними засадами".

Саме тому фракція "Європейська Солідарність" – ми ухвалили рішення, що тепер ми не можемо продовжувати спільний політичний шлях,

– наголосили у повідомленні.

Слід зауважити, що перед цим Олексій Гончаренко оприлюднив у соцмережах низку заяв, у яких фактично виступив за переговори про завершення війни на умовах Росії та можливих поступках з боку України. Ці висловлювання пролунали на тлі масованих російських атак по Києву та інших українських містах.

На думку критиків, під риторикою про мир таким чином може відбуватися поступове звикання суспільства до ідей, пов'язаних із капітуляцією України. До речі, діяльність Гончаренка в Україні доволі суперечлива – він неодноразово опинявся в центрі політичних розслідувань і скандалів.

Крім того, Гончаренко декілька разів "перевзувався": свого часу він очолив місцевий осередок партії "Союз", яка виступала за приєднання південних областей України до Росії. Не оминула Гончаренка й "славнозвісна" "Партія регіонів", але пізніше він радикально змінив свої погляди й виступив на боці Революції Гідності. Детальніше про біографію Олексія Гончаренка читайте в матеріалі 24 Каналу.