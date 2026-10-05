Подробности об исключении Гончаренко были опубликованы на странице "Европейской солидарности".

Почему Гончаренко исключается из состава партии?

В официальном заявлении "Европейской солидарности" говорится, что "публичные позиции Алексея Гончаренко относительно завершения войны и будущей архитектуры безопасности Украины разошлись с позицией партии и ее идеологическими устоями".

Именно поэтому фракция "Европейская Солидарность" – мы приняли решение, что теперь мы не можем продолжать общий политический путь,

– отметили в сообщении.

Следует отметить, что перед этим Алексей Гончаренко обнародовал в соцсетях ряд заявлений, в которых фактически выступил за переговоры о завершении войны на условиях России и возможных уступках Украины.

Эти высказывания прозвучали на фоне массированных российских атак по Киеву и другим украинским городам. По мнению критиков, под риторикой о мире таким образом может происходить постепенное привыкание общества к идеям, связанным с капитуляцией Украины.

Кстати, деятельность Гончаренко в Украине достаточно противоречива – он неоднократно оказывался в центре политических расследований и скандалов.

Кроме того, Гончаренко несколько раз "переобувался": в свое время он возглавил местную ячейку партии "Союз", выступавшей за присоединение южных областей Украины к России. Не обошла стороной Гончаренко и "славная" "Партия регионов", но позже он радикально изменил свои взгляды и выступил на стороне Революции Достоинства. Детальнее о биографии Алексея Гончаренко читайте в материале 24 Канала.