Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины. Правоохранители фиксируют военные преступления полковника, уроженца Краснодарского края, Алексея Ямакиди.

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Полковник Ямакиди отдавал преступные приказы

СБУ удалось разоблачить еще одного представителя командования вооруженных сил России, по приказам которого по инфраструктуре в Украине летели "Кинжалы". Следствие установило, что бывший командир 44 отдельного авиационного полка особого назначения Алексей Ямакиди с октября 2022 до марта 2023 годов руководил авиационными обстрелами по нашей энергетике. В должности он находился до июля 2023 года.

Его подчиненные использовали для совершения преступления гиперзвуковые аэробаллистические ракетные комплексы "Кинжал". Россияне также регулярно применяли другое оружие для массированных атак по критической и гражданской инфраструктуре Украины.

Враг регулярно применял дальнобойное вооружение для массированных ударов по жилой застройке украинских городов и поселков,

– сообщили в СБУ.

Следователи собрали все необходимые доказательства и заочно сообщили Ямакиде о подозрении в совершении военных преступлений по предварительному сговору лиц. Правоохранители проводят комплексные мероприятия, чтобы Алексея Ямакиди было возможно привлечь к ответственности.

Напомним, ранее подозрение от СБУ получили пять генералов российской армии. В 2022 году они отдали приказ сбросить сверхтяжелую авиационную бомбу УПАБ-1500Б на Сумскую область. Это вооружение оккупанты применили против гражданских людей. Бомба повредила агрокомплекс на территории Путивльской общины, разрушила корпуса местной сельхозкомпании и повредила здания двух колледжей.