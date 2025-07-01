Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України. Правоохоронці фіксують воєнні злочини полковника, уродженця Краснодарського краю, Олексія Ямакіді.

До теми Що відомо про ракети "Кинджал", які Росія запускала по Україні 29 червня

Полковник Ямакіді віддавав злочинні накази

СБУ вдалося викрити ще одного представника командування збройних сил Росії, за наказами якого по інфраструктурі в Україні летіли "Кинджали". Слідство встановило, що колишній командир 44 окремого авіаційного полку особливого призначення Олексій Ямакіді з жовтня 2022 до березня 2023 років керував авіаційними обстрілами по нашій енергетиці. На посаді він перебував до липня 2023 року.

Його підлеглі використовували для скоєння злочину гіперзвукові аеробалістичні ракетні комплекси "Кинджал". Росіяни також регулярно застосовували іншу зброю для масованих атак по критичній та цивільній інфраструктурі України.

Ворог регулярно застосовував далекобійне озброєння для масованих ударів по житловій забудові українських міст та селищ,

– повідомили у СБУ.

Слідчі зібрали всі необхідні докази та заочно повідомили Ямакіді про підозру у вчиненні воєнних злочинів за попередньою змовою осіб. Правоохоронці проводять комплексні заходи, аби Олексія Ямакіді було можливо притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, раніше підозру від СБУ отримали п'ять генералів російської армії. У 2022 році вони віддали наказ скинути надважку авіаційну бомбу УПАБ-1500Б на Сумську область. Це озброєння окупанти застосували проти цивільних людей. Бомба пошкодила агрокомплекс на території Путивльської громади, зруйнувала корпуси місцевої сільгоспкомпанії та пошкодила будівлі двох коледжів.