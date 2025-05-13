Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой обращение городского головы Сергея Зеленского.
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Что известно о вероятном побеге Корпана за границу
Сергей Зеленский отметил, что уже третий день ходят слухи о том, что его заместитель по вопросам деятельности исполнительных органов совета Алексей Корпан сбежал за границу.
Мэр сообщил, что в начале мая он действительно выехал в командировку в Чехию по вопросам сотрудничества и предоставления Лозовской громаде соответствующего оборудования для первичной медицины.
7 числа он перестал быть на связи, вчера появился в других (социальных – 24 Канал) сетях. На звонки не отвечает,
– рассказал Зеленский.
Мэр Лозовой добавил, если окажется, что его заместитель "предал наше государство", что "не укладывается в голове", правоохранительные органы будут заниматься этим вопросом. Он добавил, что все будет в правовом поле.
Кстати, в марте 2025 года за границу сбежал Денис Комарницкий. Его подозревают в руководстве преступной организацией для завладения землей в Киеве.