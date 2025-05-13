Про це повідомляє 24 Канал з посиланням звернення міського голови Сергія Зеленського.

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Що відомо про ймовірну втечу Корпана за кордон

Сергій Зеленський зазначив, що вже третій день ходять чутки про те, що його заступник з питань діяльності виконавчих органів ради Олексій Корпан втік за кордон.

Мер повідомив, що початку травня він справді виїхав у відрядження у Чехію з питань співпраці і надання Лозовській громаді відповідного обладнання для первинної медицини.

7 числа він перестав бути на зв'язку, вчора з′явився в інших (соціальних – 24 Канал) мережах. На дзвінки не відповідає,

– розповів Зеленський.