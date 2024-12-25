Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по восстановлению – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы. По его словам, оккупанты выпустили более 70 ракет и более 100 дронов-камикадзе.

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Рождественская атака России по украинской энергетике

Под ударом оказались Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Кировоградская, Полтавская и Ивано-Франковская области.

Алексей Кулеба отметил, что несмотря на слаженную работу сил ПВО, есть попадания. В частности, в Днепре в результате обстрела погиб работник теплоэлектростанции.

Из-за обстрелов в ряде регионов зафиксированы проблемы с теплоснабжением. Самая сложная ситуация в Харьковской области, где без тепла остаются 500 тысяч абонентов, а это более 2,6 тысяч домов.

В Днепропетровской области отключено тепло в 155 домах, а на Ивано-Франковщине – в 81 доме. Специалисты неустанно работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу тепла в дома украинцев.

К слову, в ночь на 25 декабря 2024 года российские войска осуществили массированный комбинированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, атакуя ракетами и дронами.

ВСУ смогли сбить 113 из 184 зафиксированных целей, в частности крылатые ракеты и ударные беспилотники, но некоторые энергетические объекты подверглись разрушениям.