Уже 3 июля самопровозглашенный президент собрал на торжественном собрании своих "прихвостней" в одно место, в честь Дня независимости Беларуси. Об этом в видеоблоге "Теории заговора" рассказал журналист и ведущий Алексей Печий.
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Лукашенко рассказал о покушении на Азарёнка
Он отметил, что диктатор перед всем миром заявил, что покушение на журналиста Григория Азарёнка совершили западные спецслужбы. По словам Лукашенко, журналиста пытались убить в ночь 1 июля. Зато белорусские спецслужбы якобы убедили его принять участие в операции.
Азаренко стал предупреждением для всех, кто вздумает отойти от политики диктатора,
– подчеркнул журналист.
Как заметил Печий, Азарёнок согласился на предложение белорусских спецслужб и "голыми руками" отбил атаку террористов. Сценарий нападения был сказочным – боевики захватили с собой ножницы, чтобы заставить Азарёнка собственноручно отрезать себе язык.
Полный выпуск "Теории заговора" с Алексеем Печием с 6 июля: смотрите видео
Что еще диктатор рассказал о покушении: главное
- Лукашенко заявил, что Азарёнка хотели убить пистолетом, который якобы привезли из Украины.
- Также он рассказал, якобы журналист должен был сам отрезать для себя язык, иначе бы ему "помогли".
- Диктатор отметил, что считает Азарёнка очень мужественным.