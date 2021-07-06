Уже 3 июля самопровозглашенный президент собрал на торжественном собрании своих "прихвостней" в одно место, в честь Дня независимости Беларуси. Об этом в видеоблоге "Теории заговора" рассказал журналист и ведущий Алексей Печий.

Полный блог Теряет окружение и перешел к угрозам: Лукашенко всеми силами пытается удержать власть

Лукашенко рассказал о покушении на Азарёнка

Он отметил, что диктатор перед всем миром заявил, что покушение на журналиста Григория Азарёнка совершили западные спецслужбы. По словам Лукашенко, журналиста пытались убить в ночь 1 июля. Зато белорусские спецслужбы якобы убедили его принять участие в операции.

Азаренко стал предупреждением для всех, кто вздумает отойти от политики диктатора,

– подчеркнул журналист.

Как заметил Печий, Азарёнок согласился на предложение белорусских спецслужб и "голыми руками" отбил атаку террористов. Сценарий нападения был сказочным – боевики захватили с собой ножницы, чтобы заставить Азарёнка собственноручно отрезать себе язык.

Справка. Григорий Азарёнок – это белорусский журналист, который во время протестов в Беларуси встал на защиту власти. Оппозиционеров и митингующих он называл "творческим коллективом клоунов".

Полный выпуск "Теории заговора" с Алексеем Печием с 6 июля: смотрите видео

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