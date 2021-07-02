Детали Лукашенко рассказал на торжественном собрании в честь дня независимости Беларуси, который будут отмечать 3 июля.

Важно Лукашенко приказал закрыть границу с Украиной

Что известно о покушении

Лидер Беларуси отметил, что неизвестные мужчины в ночь на 1 июля пытались схватить и вывезти в лес Азаренко. Там пропагандисту хотели отрезать язык и заснять это на видео, выложив потом в интернет.

По данным Лукашенко, сначала Азаренко сам должен был отрезать себе язык. Если бы он этого не сделал, ему бы "помогли".

Лукашенко увидел "украинский след"

Белорусский диктатор также упомянул об Украине. Он убежден, что неизвестные хотели убить пропагандиста из пистолета, который якобы привезли из Украины.

Все было разоблачено, найдены тайники. Операция длилась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это – Сосновский. Его арестовали, он уже дает показания,

– заявил Лукашенко.

Напоследок самопровозглашенный президент похвалил пропагандиста. Он отметил "мужество" Григория Азаренко, ведь неизвестные трижды пытались его схватить.

Кто такой Григорий Азаренко

Он родился в Беларуси в семье журналиста Юрия Азаренко. Долгое время работал на минском телеканале "Столичное телевидение". Во время массовых протестов в Беларуси, которые начались в августе 2020 года, он встал на сторону властей, а не протестующих. Последних же Азаренко назвал нацистами, а белорусскую оппозицию – "творческим коллективом клоунов".