Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Комиссия получила постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Рустема Умерова.

Обратите внимание Новым главой Фонда госимущества стал Рустем Умеров

ЦИК признал избранным народным депутатом Алексея Сивирина

Умеров написал заявление о сложении депутатских полномочий. Напомним, что он был избран на внеочередных выборах-2019 от партии "Голос".

ЦИК рассмотрел постановление и признал следующего за очередностью Алексея Сивирина избранным народным депутатом Украины (#21 в избирательном списке партии "Голос")

– отметили в ведомстве.

Что известно о Сивирине

Алексей Сивирин – финансист, старший бизнес-аналитик ООО "МакКинзи и Компания Украина".

Работал трейдером и бизнес-аналитиком в международных компаниях "Филипп Морис Украина", "Кофко Агри Ресорсиз Украина", "МакКинзи и Компания Украина".

Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Финансы и кредит".

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва от партии "Голос" (№21 в списке), но не был избран.



Как выглядит Алексей Сивирин / фото ЦИК

Напомним, что Рустем Умеров был назначен новым главой Фонда госимущества. Соответствующее решение поддержала Верховная Рада 7 сентября. За назначение Умерова проголосовали 282 нардепа. Ни один из парламентариев не выступил против.

"Парламент назначил главой Фонда государственного имущества нашего коллегу от "Голоса" Рустема Умерова", – заявил Ярослав Железняк.

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