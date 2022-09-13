Про це повідомила Центральна виборча комісія. Комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова.

Зверніть увагу Новим головою Фонду держмайна став Рустем Умєров

ЦВК визнала обраним народним депутатом Олексія Сівіріна

Умєров написав заяву про складення депутатських повноважень. Нагадаємо, що його було обрано на позачергових виборах-2019 від партії "Голос".

ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (#21 у виборчому списку партії "Голос")

– зазначили у відомстві.

Що відомо про Сівіріна

Олексій Сівірін – фінансист, старший бізнес-аналітик ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна".

Працював трейдером і бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях "Філіп Моріс Україна", "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", "МакКінзі і Компанія Україна".

Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Фінанси та кредит".

У 2019 році балотувася до Верховної Ради 9-го скликання від партії "Голос" (№ 21 у списку), але не був обраний.



Який вигляд має Олексій Сівірін / фото ЦВК

Нагадаємо, що Рустема Умєрова призначили новим головою Фонду держмайна. Відповідне рішення 7 вересня підтримала Верховна Рада. За призначення Умєрова проголосували 282 нардепи. Жоден з парламентарів не виступив проти.

"Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голосу" Рустема Умєрова", – заявив Ярослав Железняк.

До речі – Депутат розповів, чи збільшили їм зарплату під час війни: дивіться відео