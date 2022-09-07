За призначення Умєрова проголосували 282 нардепи. Жоден з парламентарів не виступив проти.

Читайте також Фонд держмайна оголосив перші аукціони за новими правилами

Парламент призначив головою Фонду державного майна нашого колегу від "Голосу" Рустема Умєрова,

– заявив Ярослав Железняк.

Як голосували фракції

"Слуга народу" – 198 парламентарів "за";

"Європейська Солідарність" – 2;

"Батьківщина" – 1;

"Платформа за життя та мир" – 17;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 13;

"Довіра" – 16;

"Відновлення України" – 14;

позафракційні – 12.

Що цьому передувало

26 липня виконувачка обов'язків голови Фонду державного майна Ольга Батова заявила, що за власним бажанням йде з посади з 10 серпня 2022 року. На цій позиції вона працювала з лютого цього року.

6 вересня на засіданні фракції "Слуга народу" Умєрова представили кандидатом на вакантну посаду. Речниця політсили Юлія Палійчук розповіла, що нардеп був присутній на цьому засіданні. Він виступив перед колегами й представив власне бачення роботи на посаді голови Фонду.

До речі, Железняк говорив, що це особисте рішення Умєрова, тому про коаліцію "слуг" та "Голосу" ніхто, мовляв, не говорить.

Коротко про Рустема Умєрова