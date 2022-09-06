Він є народним депутатом від фракції "Голос". Представлення відбулось 6 вересня на засіданні фракції "Слуг народу".

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Рустем Умєров може очолити Фонд держмайна

На засіданні фракції "Слуга народу" представили кандидата на посаду голови Фонду державного майна України. Ним став Рустем Умєров – народний депутат від фракції "Голос", член української делегації на переговорах з росією,

– написала речниця "Слуги народу".

Вона додала, що Рустем Умєров:

був присутній на засіданні фракції "Слуга народу";

там представив своє бачення роботи на посаді голови Фонду держмайна;

а також відповів на питання народних депутатів.

Рішення прокоментував нардеп від "Голосу"

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк написав, що "Голос" підтримає, щоб новим головою Фонду державного майна України став Рустем Умєров.

І ні, це рішення особисте Рустема, тому ні про яку коаліцію не треба говорити,

– написав Железняк.

Народний депутат також запевнив, що голосування буде "дуже скоро", проте орієнтовні дати не назвав. Однак, за даними джерела LIGA.net, голосування може відбутися цього тижня.

Станом на 6 вересня Фонд держмайна очолює Ольга Батова, яка у липні подала у відставку. Вона працювала на посаді з лютого 2022 року, після звільнення Дмитра Сенниченка.

Що відомо про Рустема Умєрова

Рустем Умєров – інвестор та підприємець, з 2019 року народний депутат України від партії "Голос".

Умєров є кримським татарином, з 2007 року був помічником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Є його радником.

Ба більше, нареп є секретарем Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіці Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

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