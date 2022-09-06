Он является народным депутатом от фракции "Голос". Представление состоялось 6 сентября на заседании фракции "Слуг народа".

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Рустем Умеров может возглавить Фонд госимущества

На заседании фракции "Слуга народа" представили кандидата на должность главы Фонда государственного имущества Украины. Им стал Рустем Умеров – народный депутат от фракции "Голос", член украинской делегации на переговорах с россией,

– написала спикер "Слуги народа".

Она добавила, что Рустем Умеров:

присутствовал на заседании фракции "Слуга народа";

там представил свое видение работы в должности главы Фонда госимущества;

а также ответил на вопросы народных депутатов.

Решение прокомментировал нардеп от "Голоса"

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк написал, что "Голос" поддержит, чтобы новым главой Фонда государственного имущества Украины стал Рустем Умеров.

И нет, это решение личное Рустема, поэтому ни о какой коалиции не надо говорить,

– написал Железняк.

Народный депутат также заверил, что голосование будет "очень скоро", однако ориентировочные даты не назвал. Однако, по данным источника LIGA.net, голосование может состояться на этой неделе.

На 6 сентября Фонд госимущества возглавляет Ольга Батова, которая в июле подала в отставку. Она работала в должности с февраля 2022 года, после увольнения Дмитрия Сенниченко.

Что известно о Рустеме Умерове

Рустем Умеров – инвестор и предприниматель, с 2019 года – народный депутат Украины от партии "Голос".

Умеров является крымским татарином, с 2007 года являлся помощником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Является его советником.

Более того, нардеп является секретарем Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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