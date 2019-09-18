20:24
18 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Натуральный тиран Путин. Турецкие понты перед Эрдоганом
      Вєсті Кремля
      21:36, 17 сентября
      Вести.UA: Коломойский проклял Гонтареву. Приходько вляпалась в "Батькивщину"
      Вєсті.UA
      19:20, 17 сентября
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИНИРОВАНИИ МОСТА В КИЕВЕ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СИТИ

      Кто такой Алексей Белько – мужчина, угрожающий взорвать мост "Метро" в Киеве

      717 Читати новину українською
      Алексей Белько – кто он и почему хочет взорвать мост Метро
      Алексей Белько угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве / pravda.com.ua

      Мужчиной, который угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.

      Белько ехал по мосту на авто Opel белого цвета. Посреди сооружения он остановился и вышел на дорогу. Мужчина пригрозил взорвать все вокруг, а в руках держал сумку и неизвестное устройство, которое может быть взрывчаткой.

      Важно: В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро

      Впоследствии он начал стрелять из автомобиля в воздух. На месте работают все подразделения спецслужб, стянули бронированную технику. Правоохранители подозревают, что Белько может готовить теракт.

      Что известно об Алексее Белько?

      Алексею Белько 42 года. Он родился в поселке Форос, что на территории оккупированного Россией Крыма.

      В июне 2019 года мужчина получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части А 3628, что находится в Броварах Киевской области.

      26 июня суд признал Белько виновным в том, что он самовольно покинул воинскую часть. Алексею назначили наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на 7 суток.

      К слову, в полиции рассказали, что недавно Белько добровольно сдал Деснянскому районному управлению 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел "в сейфе в селе на Черниговщине".

      blog_ava
      "Захар Беркут": в сети появился официальный трейлер фильма с участием голливудских актеров
      сегодня
      1949
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева Минировании моста в Киеве Оружие Новости Крыма Метро
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
      сегодня , 17:52 В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
      3223
      Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      сегодня , 20:01 Вероятность кризиса выше с каждым днем, – Фурса о том, начнется ли экономический коллапс
      Олена Трибушна
      О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      сегодня , 19:02 О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
      Ірина Поліщук 1902
      Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно
      сегодня , 18:05 Кабмин уволил Вятровича: коротко обо всем, что известно
      Євгенія Мазур 438
      Почему олигархи ненавидят МВФ и продолжат борьбу против настоящих реформ
      сегодня , 17:03 Почему олигархи ненавидят МВФ и продолжат борьбу против настоящих реформ
      Сергій Фурса 325
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук