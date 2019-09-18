Кто такой Алексей Белько – мужчина, угрожающий взорвать мост "Метро" в Киеве

Мужчиной, который угрожает взорвать мост "Метро" в Киеве оказался 42-летний выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько.

Белько ехал по мосту на авто Opel белого цвета. Посреди сооружения он остановился и вышел на дорогу. Мужчина пригрозил взорвать все вокруг, а в руках держал сумку и неизвестное устройство, которое может быть взрывчаткой.

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Впоследствии он начал стрелять из автомобиля в воздух. На месте работают все подразделения спецслужб, стянули бронированную технику. Правоохранители подозревают, что Белько может готовить теракт.

Что известно об Алексее Белько?

Алексею Белько 42 года. Он родился в поселке Форос, что на территории оккупированного Россией Крыма.

В июне 2019 года мужчина получил воинское звание старшего сержанта. Ранее он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи военной части А 3628, что находится в Броварах Киевской области.

26 июня суд признал Белько виновным в том, что он самовольно покинул воинскую часть. Алексею назначили наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на 7 суток.

К слову, в полиции рассказали, что недавно Белько добровольно сдал Деснянскому районному управлению 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел "в сейфе в селе на Черниговщине".