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      Алексей Филатов не является подозреваемым по делу о продаже УМХ

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      Без статуса "подозреваемый". Экс-заместитель главы Администрации Президента, а ныне адвокат Алексей Филатов уверяет, что никаких сообщений о подозрении в совершении незаконных действий за время работы в адвокатской компании "Василь Кисиль и партнеры" не получал.

      Об этом экс-чиновник заявил перед визитом в Генпрокуратуру. Накануне на сайте ведомства появилось сообщение о вызове его на допрос по расследованию дела купли-продажи Украинского медиа-холдинга в 2013 году. В составе группы юристов Филатов помогал в оформлении этой сделки.

      Я такого статуса не имею, никто мне сообщение о подозрении не вручал. Это подтверждено как официальными лицами Генпрокуратуры, так и соответствующими документами. Дело имеет политическую подоплеку, поскольку претензии относительно сделки продажи УМХ были объявлены лишь в 2019 году, за два дня до президентских выборов,
      – пояснил адвокат, экс-заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов.

      По словам Алексея Филатова, сделка была заключена по нормам английского права, при участии ряда международных специалистов. К тому же, законность сделки оспорена не была, поэтому по мнению адвоката, интерес к этому документу является незаконной попыткой Генпрокуратуры преследования за его профессиональную деятельность.

      "Любые претензии к адвокатам относительно содержания правовой помощи, которую адвокаты оказывают своим клиентам, является незаконным вмешательством в деятельность адвоката, является нарушением закона Украины об адвокатуре, который предоставляет определенные гарантии прав адвоката. Любая попытка прокуроров повлиять на деятельность адвоката или помешать незаконным способом – является преступлением", – отметил адвокат, экс-заместитель главы Администрации Президента Алексей Филатов.

      Напомним, о подозрении Алексею Филатову еще в марте заявлял прокурор Константин Кулик, который на тот момент был фигурантом в деле о незаконном обогащении. Тогда же в ГПУ все отрицали. Мол, законных оснований для этого нет.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики ГПУ
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