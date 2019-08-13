Олексій Філатов не є підозрюваним у справі про продаж УМХ

Без статусу "підозрюваний". Екс-заступник глави Адміністрації Президента, а нинi адвокат Олексій Філатов запевняє, що жодних повідомлень про підозру у вчинені незаконних дій за час роботи у адвокатській компанії "Василь Кісіль і партнери" не отримував.

Про це екс-чиновник заявив перед візитом в Генпрокуратуру. Напередодні на сайті відомства з'явилося повідомлення про виклик його на допит щодо розслідування справи купівлі-продажу Українського медіа-холдингу у 2013 році. У складі групи юристів Філатов допомагав у оформленні цієї угоди.

Я такого статусу не маю, ніхто мені повідомлення про підозру не вручав. Це підтверджено як офіційними особами Генпрокуратури, так і відповідними документами. Справа має політичне підґрунтя, оскільки претензії щодо угоди продажу УМХ були оголошені лише в 2019 році, за два дні до президентських виборів,

– пояснив адвокат, екс-заступник голови Адміністрації Президента Олексій Філатов.

За словами Олексія Філатова, угода була укладена за нормами англійського права, за участі низки міжнародних фахівців. До того ж, законність угоди оскаржена не була, тож на думку адвоката, інтерес до цього документу є незаконною спробою Генпрокуратури переслідування за його професійну діяльність.

"Будь-які претензії до адвокатів щодо змісту правової допомоги, які адвокати надають своїм клієнтам, є незаконним втручанням в діяльність адвоката, є порушенням закону України про адвокатуру, який надає певні гарантії прав адвоката. Будь-яке намагання прокурорів вплинути на діяльність адвоката або перешкодити в незаконний спосіб – є злочином", – зазначив адвокат, екс-заступник голови Адміністрації Президента Олексій Філатов.

Нагадаємо, про підозру Олексію Філатову ще у березні заявляв прокурор Костянтин Кулик, який на той момент був фігурантом у справі про незаконне збагачення. Тоді ж у ГПУ все заперечили. Мовляв, законних підстав для цього немає.