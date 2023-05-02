По данным росСМИ, 27 апреля камера с системой распознавания лиц на станции метро "Кутузовская" помогла стражам порядка. Благодаря ей обнаружили 36-летнего Алексея Коротаева, разыскиваемого Интерполом, передает 24 Канал.

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Обвиняют в мошенничестве

Интерпол выдал запрос на арест Коротаева по просьбе Швейцарии. Его считают виновным в мошенничестве, а также злоупотреблении доверием. Соответствующее обвинение было предъявлено еще в июле 2022 года. После фиксации камерой подземки, миллиардера задержала полиция и арестовала.

Что известно о Каратаеве

Алексей Коротаев – сын генерала службы внешней разведки. Кроме того, он финансист, который долгое время жил в Швейцарии. Следует понимать, что это не первый арест для него.

Так, в 2017 году Коротаева уже обвиняли. Тогда ему инкриминировали финансовые махинации, а также незаконное подписание чека на ошеломляющие 18 миллионов евро. Его отправили в тюрьму в ОАЭ на три года. Правда, вместо 36 месяцев он отбыл всего 6. Уплатил символический штраф в размере 2 тысяч евро и покинул тюрьму.

Это еще не всё. В США подозревают компанию Коротаева, зарегистрированную на острове Маврикий. Существует предположение, что ее используют, чтобы отмывать деньги силовых структур России, представителей энергетического сектора, а также других бизнесменов страны-агрессорки.

Журналисты также отметили, что его отец упоминался в показах бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова. Он комментировал эпизод с расстрелом российского предпринимателя Андрея Бурлакова.

По одной из версий, его убрали из-за конфликта, связанного с контролем над европейскими судостроительными кораблями. Их реальными владельцами мог быть Юсуфов. Общаясь со стражами порядка, он рассказал, что с погибшим его познакомил именно генерал СВР Алексей Коротаев.