Вместо него эту должность теперь занимает Алексей Кузьменков. В то же время следует понимать, что оборонное ведомство не объяснило, почему произошла эта замена. Кроме того, не рассказало, получил ли Мизинцев новую должность.

Читайте также Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Военная способность падает

Как отметили в Институте по изучению войны, российские военкоры начали обсуждать замену Мизинцева на Кузьменкова. Следует отметить, что последний занимал должность замглавы Росгвардии.

"Регулярные изменения в российском военном командовании привели к растущей фракционализации российских военных и дезорганизации командных структур, что, по недавней оценке ISW, ухудшает военную способность России", – говорят аналитики.

Также в Институте предполагают, что происходит слив отдельных чиновников минобороны. Их пытается устранить оппозиционная фракция российского оборонного ведомства. Для этого она публично критикует их военные усилия.

Обещают, но не выполняют

Так, военкоры жаловались на замминистра обороны генерал-полковника Юнус-бек Евкурова. Тот посетил херсонское направление несколько месяцев назад и до сих пор не выполнил свое обещание. Речь шла о 140 – 150 катерах для российских сил, чтобы защищать острова в дельте Днепра. Как уверяет один из военкоров, именно это толкнуло Сальдо на изъятие гражданских катеров для российских военных.

Собственно критиковать Евкурова стали после увольнения Мизинцева 27 апреля. Его отстранили от должности после того, как командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский провел инспекцию Северного флота. Во время нее он обнаружил значительные проблемы со снабжением.

Что касается Теплинского, он взял на себя командование российскими войсками на юге Украины в середине апреля. Свое новое предназначение он может использовать, чтобы устранить должностных лиц российского минобороны. Мотивировать он это будет тем, что они не способны обеспечить российское войско.

В Институте считают, что Теплинский мог получить благосклонность Путина в конце марта. Что касается критики Евкурова, то она, скорее всего, – попытка ослабить или устранить группу российских военных командиров и чиновников. Речь идет о тех, кто лоялен руководителю генштаба России генералу армии Валерию Герасимову.