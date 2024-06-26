Об этом сообщается на сайте Совета Европы. Голосование проходило в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) 25 июня.

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Во втором туре Берсет получил 114 голосов. Среди кандидатов были бывший член Рийгикогу Эстонии Индрек Саар и бельгийский политический деятель Дидье Рейндерс, они набрали 85 голосов и 46 голосов соответственно.

Избрание Берсе

Берсе вступит в должность 18 сентября 2024 года и будет занимать ее 5 лет.

Генеральный секретарь отвечает за функционирование организации, ему помогает персонал из более тысячи сотрудников.

Берсе заменит в кресле генсека Совета Европы представительницу Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, которая занимает должность с 18 сентября 2019 года.

Что известно о новом генсеке Совета Европы

Ален Берсе был членом правительства Швейцарии с 2012 по 2023 годы. За это время он дважды занимал должность президента Швейцарской Конфедерации - в 2018 и 2023 годах.

Как министр Берсе возглавлял Федеральный департамент внутренних дел Швейцарии. А до того как присоединиться к правительству, он был депутатом Федерального парламента Швейцарии с 2003 по 2011 год и возглавлял Совет штатов в 2008 – 2009 годах.

Позиция по Украине

На вопрос украинского телеканала FRЕЕДОМ политик ответил, что помощь Украине остается приоритетом.

"Сильная поддержка должна быть и вне европейского континента. Это не региональный, а глобальный вопрос для всего мира. И нам нужно привлечь всех по максимуму в этом направлении", – отметил Берсе.

В конце ноября 2023 года Берсе, будучи президентом Швейцарии, был с визитом в Киеве, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.