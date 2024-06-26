Про це повідомляється на сайті Ради Європи. Голосування проходило у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 25 червня.

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У другому турі Берсет отримав 114 голосів. Серед кандидатів були колишній член Рійгікогу Естонії Індрек Саар та бельгійський політичний діяч Дідьє Рейндерс, вони набрали 85 голосів і 46 голосів відповідно.

Обрання Берсе

Берсе заступить на посаду 18 вересня 2024 року та обійматиме її 5 років.

Генеральний секретар відповідає за функціонування організації, йому допомагає персонал із понад тисячі співробітників.

Берсе замінить у кріслі генсека Ради Європи представницю Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, яка обіймана посаду з 18 вересня 2019 року.

Що відомо про нового генсека Ради Європи

Ален Берсе був членом уряду Швейцарії з 2012 по 2023 роки. За цей час він двічі обіймав посаду президента Швейцарської Конфедерації — у 2018 та 2023 роках.

Як міністр Берсе очолював Федеральний департамент внутрішніх справ Швейцарії. А до того як приєднатися до уряду, він був депутатом Федерального парламенту Швейцарії з 2003 по 2011 рік і очолював Раду штатів у 2008 – 2009 роках.

Позиція щодо України

На запитання українського телеканалу FRЕЕДОМ політик відповів, що допомога Україні залишається пріоритетом.

"Сильна підтримка має бути й поза європейським континентом. Це не регіональне, а глобальне питання для всього світу. І нам потрібно залучити всіх по максимуму в цьому напрямку", – зазначив Берсе.

Наприкінці листопада 2023 року Берсе, будучи президентом Швейцарії, був з візитом у Києві, де провів переговори з президентом Володимиром Зеленським.