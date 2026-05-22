Украина предложила России локальное перемирие для эвакуации людей из оккупированных Алешек

Украина технически согласовала все условия для возможной эвакуации гражданских из района оккупированных Олешек на Херсонщине. Речь идет примерно о 6 тысячах человек, среди которых около 200 детей.

Переговоры провели 15 мая. Об этом сообщил омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время презентации проекта "Сделано в России. Доставлено в плен", передает 24 Канал.

Что известно об эвакуации мирных жителей из оккупированных Олешек?

Все технические условия для возможной эвакуации гражданских из района оккупированных Олешек и прилегающих населенных пунктов на Херсонщине – согласованы.

По словам Лубинца, переговоры по эвакуации состоялись 15 мая. Украинская сторона уже согласовала все технические вопросы и ожидает от России определения даты прекращения огня, необходимого для начала вывоза людей. Речь идет об эвакуации около 6 тысяч гражданских жителей, среди которых, по имеющейся информации, примерно 200 детей.

Эвакуация будет касаться не только самих Олешек, но и нескольких населенных пунктов вокруг города.

Ранее Дмитрий Лубинец сообщал, что оккупированные Алешки находятся на грани гуманитарной катастрофы. В городе наблюдается острый дефицит воды, продуктов и лекарств, значительная часть инфраструктуры разрушена, а эвакуация населения затруднена из-за боевых действий и опасности на дорогах. По словам омбудсмена, из-за сложной ситуации количество населения в городе существенно сократилось.

Напомним, ранее СМИ сообщали о чрезвычайной сложной ситуации на оккупированных территориях. В частности, журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что россияне умышленно используют гражданских как живой щит, понимая, что украинские силы не будут бить по мирным жителям.

Значительная часть левого берега Днепра, в которую входят Олешки, Голая Пристань и соседние поселения, фактически заблокированы россиянами в течение нескольких месяцев. Оккупанты активно минируют территорию, поэтому волонтеры не могут обеспечивать местных всем необходимым. Жители оккупированных территорий на Херсонщине страдают от голода из-за блокады российскими силами.

Известно, что сейчас в Алешках не работают школы, а в больнице ощутимый дефицит лекарств и медицинского персонала, который бы смог помочь жителям в случае критических ситуации.

Отметим, что Алешки были оккупированы в марте 2022 года, когда россияне активно продвигались на территории Херсонской области.