Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк приобрели 15 инкассаторских авто Сitroen Jumper

Перевозка денег станет безопаснее. Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк пополнили собственный парк 15-ю новыми инкассаторскими авто.

Отличные внедорожные качества, надежный двигатель и тормоза, повышенная грузоподъемность. Эти и другие технические параметры позволили оснастить современный СITROEN JUMPER надежной броней, согласно требованиям НБУ. И стать одним из лучших авто для безопасной перевозки наличных денег, говорят в компании.

Инкассация – это вещь, которая в первую очередь требует безопасности не столько денег, сколько людей. Это первый в Украине бронированный автомобиль СITROEN JUMPER. Безопасный, надежный и очень экономичный автомобиль,

– рассказал национальный менеджер по B2B ООО "Peugeot Citroen Украина" Владимир Барбаш.

"Мы хотели показать, что СITROEN способен делать автомобили, которые отвечают потребностям любого клиента. Мы благодарны Альфа-Банк за доверие", – добавил директор ООО "Peugeot Citroen Украина" Дамьян Мартан-Кошер.

Альфа-Банк Украина закупил авто СITROEN JUMPER

В финучреждении говорят: в следующем году есть планы значительно увеличить объемы инкассации. Именно поэтому начали самое масштабное обновление инкассаторского автопарка за последние годы.

Мы сделали выбор в пользу СITROEN, потому что он позволяет за один раз брать на борт порядка 20 банкоматов. Это минимизирует наши расходы. Это не последняя покупка, у нас большие амбициозные планы по расширению бизнеса в 2019 году,

– отметил директор банкнотного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Олег Прохода.

Сейчас Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк предоставляют услуги по инкассации более 60 коммерческим и государственным финучреждениям. Ежедневно 105 спецавтомобилей перевозят более миллиарда наличных в 22 областях Украины.