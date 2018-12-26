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      Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк приобрели 15 инкассаторских авто Сitroen Jumper

      Новая тема 24 Читати новину українською

      Перевозка денег станет безопаснее. Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк пополнили собственный парк 15-ю новыми инкассаторскими авто.

      Отличные внедорожные качества, надежный двигатель и тормоза, повышенная грузоподъемность. Эти и другие технические параметры позволили оснастить современный СITROEN JUMPER надежной броней, согласно требованиям НБУ. И стать одним из лучших авто для безопасной перевозки наличных денег, говорят в компании.

      Инкассация – это вещь, которая в первую очередь требует безопасности не столько денег, сколько людей. Это первый в Украине бронированный автомобиль СITROEN JUMPER. Безопасный, надежный и очень экономичный автомобиль,
      – рассказал национальный менеджер по B2B ООО "Peugeot Citroen Украина" Владимир Барбаш.

      "Мы хотели показать, что СITROEN способен делать автомобили, которые отвечают потребностям любого клиента. Мы благодарны Альфа-Банк за доверие", – добавил директор ООО "Peugeot Citroen Украина" Дамьян Мартан-Кошер.

      альфабанк закупив авто сітроен

      Альфа-Банк Украина закупил авто СITROEN JUMPER

      В финучреждении говорят: в следующем году есть планы значительно увеличить объемы инкассации. Именно поэтому начали самое масштабное обновление инкассаторского автопарка за последние годы.

      Мы сделали выбор в пользу СITROEN, потому что он позволяет за один раз брать на борт порядка 20 банкоматов. Это минимизирует наши расходы. Это не последняя покупка, у нас большие амбициозные планы по расширению бизнеса в 2019 году,
      – отметил директор банкнотного бизнеса Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка Олег Прохода.

      Сейчас Альфа-Банк Украина и Укрсоцбанк предоставляют услуги по инкассации более 60 коммерческим и государственным финучреждениям. Ежедневно 105 спецавтомобилей перевозят более миллиарда наличных в 22 областях Украины.

      Теги: Новости Украины Банки Авто
      Источник: 24 канал
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